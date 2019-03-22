你不知道的科學家小秘密 「有你真好」展覽全都露

2019-03-22 21:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕從全世界傳染的SARS到底有多恐怖、手機內部元件與語音辨識的發展過程，台灣扮演的關鍵角色，各種科學家小故事，3月22日起科技部「有你真好！台灣科學家群像展」全部告訴你。

科技部指導、中山大學主辦的「有你真好！台灣科學家群像展」從3月22至24日在國立台灣科學教育館舉行，3月29至31日將在國立科學工藝博物館展出，科技部表示，展出內容以台灣科學發展的重要推手與事件為核心，使用文字與圖片，介紹灣科學發展重大事件、科學家的生平或創舉等，並輔以採訪影音，用淺顯易懂的內容，呈現研究成果或科學家的特殊貢獻，增進年輕學子與社會大眾對於台灣科學發展的認識。

科技部指出，為了讓國人了解科學推進人類文明發展的歷程，科技部從去年起，推出「主題科學日」活動，選擇科學史上重大事件發生日，於科技部「科技大觀園」網站刊載相關介紹文章，同時搭配主題文章，延伸辦理相關活動。

科技部表示，本次展覽的內容是以科技部「科技大觀園」網站所刊登「主題科學日」文章作為發展，由中山大學物理系教授郭啟東帶領的主題科學傳播計畫團隊，廣邀全台灣優秀學者撰寫，由已有30篇相關文章中，挑選重要臺灣科學家，以策展形式介紹17位對台灣科學發展有重大貢獻的科學家，希望透過淺顯易懂的圖文介紹，帶給年輕學子更多學習上的動力、啟發與方向，造就未來的科學家。

本次展覽由科技部指導、國立中山大學主辦，並邀請了台北市政府教育局、高雄市政府教育局、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國家實驗研究院太空中心、遠哲科學教育基金會、台灣生物科學研發策進社群為協辦單位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/