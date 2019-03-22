這樣看得更清楚！成大醫院導入全球最大尺寸電子紙

2019-03-22 16:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學與全球電子紙領導廠商元太科技攜手，規劃導入現場管理系統，在成大附設醫院老年科病房設置全球最大尺寸的42吋醫療照護資訊交流板，以及13.3吋電子紙床頭卡，為了全方位驗證系統，實際展開場域實證。

資訊看板包括日期、天氣、基本個案資訊，還有「今日排程」，讓人一目了然當天何時將抽血、檢查、運動和醫師查房時間；中間還有「警示內容」，提醒是否需要隔離、限水、防跌等事項。

此外，還有個案的「生理資訊」、照護者回覆的「照護紀錄」，電子紙還會閃爍反紅，給病患和照護者主動提醒，也能隨時推播生活輔助、衛教資訊等。

成大醫院老年科病房建置的電子紙醫療資訊看板，進一步結合無線傳輸技術，讓醫護人員在後端系統，即可隨時更新病患相關資訊。

成大老年科主任張家銘表示，因需花很多時間和病患、家屬溝通或提醒，目前老年科病床邊設有醫療照護資訊板，可隨時手寫在磁鐵板上，移動標示，但因常有變動有時難即時更新，因此，電子紙顯示器的建置，不只大幅節省醫護人員的時間成本，對病患和家屬來說，資訊更明確，醫護人員還能跟照護者產生互動，實現更人性化的高齡幸福病房。

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