醫病》人瑞跌倒骨折 術後慶幸「不用臥床忍受疼痛了！」

2019-03-22 21:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕老人骨質易疏鬆，一旦跌跤也易骨折，但家屬多擔心長輩年歲，不希望開刀，導致長輩得長期臥床休養。不過，大千綜合醫院近來就替2名百歲人瑞手術，都恢復情況良好；大千骨科醫師容志雄建議，想要降低跌倒對長者的傷害，一定要做到防跌措施、定期檢測骨質疏鬆、多運動等，若發生跌倒傷害時，也不要急著說不要開刀處理，應該要先與醫師溝通最適切的治療方式。

容志雄分享2名百歲人瑞手術案例；他說，104歲的王奶奶在家跌倒，造成左大腿疼痛送醫，經檢查發現左邊股骨頸骨折，需手術處理，但家屬考量年事已高，擔心風險，在醫療團隊專業評估並與家屬溝通後，才決定進行半人工關節置換手術，術後王奶奶恢復良好且可自己行走，慶幸「不用臥床忍受疼痛了！」

另一名百歲人瑞是103歲的孫奶奶，她在家裡廚房跌倒，造成左手骨折，經容志雄評估後，以復位石膏固定骨折處，短短10分鐘即解決孫奶奶手部骨折的問題。

容志雄指出，長者跌倒最常碰到3種情形，一是「撓骨骨折」，亦即跌倒當下直接用手撐，最容易造成手部骨折，如同孫奶奶的情形；二是「股骨骨折」，為臀部直接跌坐在地面造成，如同王奶奶的狀況；三是「腰椎骨折」，為臀部跌坐之後，腰椎又再受到衝擊造成。

要預防長者跌倒事件發生，容志雄建議，家中一定要有防跌、防滑設施、光線明亮、且最好家中要有人陪伴長者；此外，長輩們也要多補充鈣質、曬太陽、多運動並定期檢測骨質疏鬆的狀況，若檢測為骨質疏鬆，可搭配藥物來幫助治療。他並提醒，女性65歲、男性70歲即可以健保給付定期至醫院做骨質疏鬆檢測，提早保骨顧健康。

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