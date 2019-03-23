朝陽科大慶祝創校25週年 邀校友李仁燿在45米宣紙上揮毫

2019-03-23 00:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為慶祝朝陽科大25週年校慶，學校22日特邀請校友、鑽研書法及從事陶藝創作逾30年的名家李仁燿，在長達45米的宣紙上揮毫，作品在完成後捐贈給母校。

朝陽科大將在30日舉行25週年的校慶，學校特於22日舉辦「45米書藝揮毫」，邀請校友李仁燿到學校揮毫。

現場吸引大批師生駐足欣賞，李仁燿提起大型毛筆，在長達45米的宣紙上，寫下「作育英才五五載，朝陽科大遠名揚，研發產學創佳績，昂首國際傲群雄」眾人看著他全神貫注完成精湛的書藝作品，都讚嘆不已，

而朝陽科大工設系還動員40位學生，經歷20分鐘才完成書藝創作，李仁燿把作品特別捐贈給母校，由校長鄭道明代表接受，為慶賀朝陽科大25週年校慶，作了一場完美的詮釋。

朝陽科大校長鄭道明應邀致詞表示，李仁燿是學校工業設計系傑出校友，於2011年榮獲中國民國十大傑出青年藝術文化獎殊榮，不但書藝精湛，小口瓶作品更獲選為2012年台灣世界網球爭霸賽之冠軍獎盃。

李仁燿首創的小口瓶，燒製難度非常高，內徑0.01公分，僅容髮絲通過，並獲美國伊利諾大學、北京大學、宋慶齡基金會等單位收藏，藝術程度卓越而非凡，這樣不斷突破自我的創作精神，正是朝陽在學學子的最佳榜樣。

李仁燿表示，十分感謝母校工業設計系的師長教導，讓他奠定了設計的基礎，也希望能以自身經驗來勉勵學弟妹，就算遭逢困境，也要勇往直前，不輕言放棄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/