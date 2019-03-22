因應物價上揚 宜縣府便當核銷漲10元

2019-03-22 20:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府內外公家機關及12鄉鎮市公所，每個便當核銷的費用，近日從70元漲到80元，讓不少府內人員感嘆，過去只核銷70元實在不好訂便當，現在終於調漲，選擇變多真的差很多；府主計處指出，因應物價持續上揚，加上中央及其它地方政府早就調漲，才會決議提高核銷費用，造福同仁。

宜蘭縣政府自2008年起，府內外機關每個便當核銷費用訂為70元，11年來從未調整，但中央機關及其它縣市政府陸續調整將每個便當的核銷費用，調整為80元，全國僅剩宜蘭縣跟屏東縣維持在70元。

由於物價不斷上漲，許多府內同仁抱怨，每個便當最多核銷70元，實在不夠，購買便當時，不但選擇少，菜色也不夠好；府主計處20日召開計劃及預算審核會議，會中委員決議，便當核銷費調漲10元，近期發文向各機關公告。

不少人接獲通告後感嘆，等了10幾年，便當核銷費終於漲價，以後不論是中午開會或辦活動要訂便當，不用再苦惱老半天；主計處指出，經過調查，物價不斷調漲，現今宜蘭縣賣70元的便當真的不多，加上其它縣市公家機關及中央機關早就調整，所以才會決定調漲。

主計處說，這份公告，除了縣府的內外機關，12鄉鎮公所也適用，各單位可以視單位內預算，適度增加便當核銷費，以造福同仁。

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