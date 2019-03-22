台中空污嚴重 綠營批：中火不是盧施政無能的遮羞布

2019-03-22 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市近來空污嚴重，市議會民進黨團今（22）日開記者會抨擊，市長盧秀燕以「空氣換新」騙選票，只會炮轟中央，卻不如前市府積極協調台中火力發電廠降載，直斥中火不是盧施政無能的擋箭牌、遮羞布；市府回應，中火不配合降載，要表達嚴正抗議。

民進黨團總召李天生、議員邱素貞、陳淑華、周永鴻、張家銨、林德宇召開記者會指出，同期（12月25日至3月19日）與盧相較，前市長林佳龍任內，台中電廠總計降載132次，非歲（檢）修降載電量2億1410萬度，歲（檢）修11億6652萬度，合計13億8062萬度，非歲修的降載量為盧的近5倍，降載的電量是近7倍。

李天生表示，盧市府持續將所有空污議題鎖定在中火，強力要求拆除1座燃煤機組，不過今年1月中火曾停止5台機組運轉，卻仍發生紫爆現象，顯現並非僅有中火需要盧市長關注，但盧卻拿不出其他改善空污的具體辦法。

針對盧市長表示「中火降載度數僅北部協和電廠2成」，林德宇拿出台電資料反駁，今年中火已降載達129次，平均每日近2次，已減發超過13.6億度電，在全台火力電廠降載電量25.4億度中，已超過5成。

邱素貞、陳淑華、周永鴻、林德宇抨擊，盧秀燕選前猛打空污議題，當了市長後「沒半步」，只會把中火拿來當政治操作，直批中火不是盧秀燕施政無能的擋箭牌，更不能是盧跳票的遮羞布；黨團強調，重點並不在拆除機組，應加速天然氣機組興建。

市府新聞局長吳皇昇表示，盧市長全力要求中火降載，但控制權在中央，中火不配合，還遠低於北部協和電廠，讓外界有政治杯葛的想像，市府感到遺憾，並嚴正表達抗議，將緊盯持續要求中火大幅降載，儘速讓4號機組除役拍板定案。

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