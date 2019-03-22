IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人3項 明後天台東登場有交管

IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人3項國際賽在台灣邁入第十年，明後天將在台東比賽。（記者張存薇攝）

2019-03-22 16:55

［記者張存薇／台東報導］台東縣明、後2天將舉辦IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人3項國際賽，為今年台東的鐵人3項賽事揭開序幕，縣長饒慶鈴今天下午歡迎選手與會，她也表示，會持續打造台東成為鐵人的故鄉。

IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人3項國際賽引進台灣第10年，台東也連續舉辦4年，今年共吸引37國選手參加、外籍選手超過1200人，2天賽事共有5000位選手挑戰自我。

縣府交通及觀光旅遊處指出，23、24日賽道將進行交通管制，包括23日上午6時至下午4時台11線台東市中華大橋到成功鎮八嗡嗡段為自行車競賽路線，請路過車輛、民眾配合，而中華大橋至馬亨亨大道間的台11將封閉，請用路人改道。

24日上午6時至下午1時，（活水湖從至太麻里火車站台11線海濱側靠海2線道路封閉，為自行車競賽路線，縣道197至環山路段、鄕道東45利吉至台東大橋路段以及11乙石川路段至台東大橋路段亦封閉、僅供居民進出，鹿野、池上民眾行經197欲往市區請改道台9線。

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