大力推動科技農業 農試所長陳駿季接任農委會副主委

2019-03-22 14:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕農試所長陳駿季昨天接到派令將接任農委會副主委，今天他已經在綠色博覽會記者會中以副主委的身分被介紹出場，陳駿季說，下週一才會正式上任，希望能大力推動科技農業，把現代化農業經營導入台灣農業。

陳駿季為中興大學農藝學系博士、中興大學糧食作物研究所碩士，曾獲得第31屆全國十大傑出農業專家獎，專長為種苗繁殖、種子生理、植物新品種檢定、分子標誌技術研究。

陳駿季原任農試所所長，他說，昨天才收到派令，下週一才會正式上任，主委請他過去有幾個任務，由於他來自試驗單位，所以就科技研究方向會持續推動，另外包含國際合作新南向工作，農糧部分因為他專業領域和作物有關，也會協助處理。

陳駿季指出，未來會持續大力推動科技農業，台灣農業的未來絕對不是用鋤頭延伸，農業未來需要靠創新創意，如何把現代化科技導入農業經營，是要進一步思考的部分，台灣農業要永續，基礎工程很重要，面對氣變遷不是單一試驗單位就能解決，而是跨單位例如農糧署和防檢局都要努力來做，將來希望做好跨機關整合，變成有系統的團隊，持續性推動基礎工程。

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