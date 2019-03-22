高雄青海陸橋號誌、照面有問題 議員批為搶通車無視交安

2019-03-22 16:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青海陸橋平面化已於本月14日通車，高市議員簡煥宗卻接到民眾反映，指青海路兩端路口交通設施、照明設備都還沒設置妥當，質疑市長韓國瑜只想搶剪綵趕通車，根本無視居民安全。

高市工務局指出，提前通車主要考量減緩對交通衝擊，夜間照明與號誌部分前晚已陸續完成改善，感謝議員、民眾提供訊息。

簡煥宗表示，台鐵地下化後，高雄有十大路橋預計進行平面化工程，青海陸橋是高市府第一座拆除完成的陸橋。但通車過後，陸續接獲民眾反應，在青海、馬卡道路口的交通號誌竟用簡易鐵桿架支撐，且周邊僅用紐澤西護欄圍住，加上青海路通過馬卡道路與翠華路，兩邊路口行車速度都很快，傳出青海路通車那個週末，路口就有車禍發生。

簡煥宗強烈質疑相關交通設施未設置妥當就通車，明顯對用路人造成安全疑慮，呼籲韓國瑜別好大喜功，只想搶剪綵通車、卻忽視基本的安全。

簡煥宗認為，青海與馬卡道路及翠華路口夜間照明設施明顯不足，已直接威脅用路人生命財產安全，提醒民眾如果晚間須行經這路口前往美術館，一定要穿著亮色系衣服比較安全。

簡煥宗也要求市府盡快改善周邊設施及夜間照明設備，並且提醒相關單位，尤其是現在正進行平面化工程的大順陸橋、及今下午就通車的自立路，應更謹慎地將周邊設施設置完善、再三確認沒問題後，再舉行通車典禮，確保用路人生命安全受到保障。

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