「鹽」來如此！小學生當鹽工 體驗338年鹽業史

2019-03-22 13:40

〔記者楊金城／台南報導〕「鹽」來如此，台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊今帶領4校小學生在北門井仔腳瓦盤鹽田認識曬鹽過程，並體驗昔日鹽工曬鹽、收鹽，覺得新鮮有趣，但過去可是很辛苦的，小學生認識台灣鹽業歷史的收穫滿滿。

南大附小配合南大教育學院大學社會責任計畫，今天帶領七股龍山、東山吉貝耍、麻豆港尾國小計50位師生，除參訪井仔腳鹽田，也參與虱目魚一夜干的製作，隨後來到七股台灣鹽博物館，穿梭在仿製的波蘭世界文化遺産維利奇卡地下鹽岩礦區，學生了解海鹽、岩鹽的不同。

南大附小指導老師陳怡均說，台灣有338年鹽業歷史，目前已停止曬鹽，帶領學生到井仔腳鹽田了解海鹽製作過程，透過推鹽體驗可知早期鹽工曬鹽的辛苦。

南大附小學生歐陽子朔說，赤腳踩在瓦盤鹽田腳底有刺刺的感覺，粗鹽就像菜瓜布一樣刮著腳，推鹽一點都不輕鬆，裝滿鹽的鹽簍兩個人一起抬也抬不起來，早年鹽工曬鹽真的好辛苦。

龍山國小學生羅英綺說，看了動物吃的鹽磚才知道原來不只人要吃鹽，動物也會主動吃鹽，補充礦物質所需。

吉貝耍國小學生黃庭貴、港尾國小學生錢世祐館也說認識鹽的種類很有趣。

龍山國小校長方建良指出，四校學生在北門和七股兩地鹽鄉探索鹽的主題，虱目魚一夜干的製作特別引起學童的好奇心，偏鄉共學擴展了學童的視野。

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