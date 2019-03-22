小孩常喝含糖飲料影響健康！醫師建議家長這麼做

2019-03-22 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名小六男童日前因平時常喝含糖飲料，體重直線上升，導致罹患雙側關節疼痛、新陳代謝症候群等疾病。衛生福利部台中醫院小兒科主任陳敏恭提醒，許多父母親所認定的健康飲品含糖量對孩子而言都過高，家長們平時應先測算飲品每100c.c.容量含有多少公克的糖分，若高於5公克以上，就盡可能別購買，以維護孩子健康。

《中央社》報導，陳敏恭指出，國內有太多被認定的健康食品，如標榜益生菌、電解質、果汁、奶製品等飲料或食品，但若細究裡面的含糖克數，大多就變成有礙孩子健康的食品，其中包含牛奶調味品、發酵乳、優酪乳、優格、奶茶、果汁、果醬、運動飲料、布丁、豆花、仙草等。

陳敏恭表示，正常情況下，不同年齡的小孩每天所攝取的糖分上限，5歲約20公克、10歲約25公克、15歲約30公克。但是，像知名的運動飲料每100c.c.含糖約6.5公克，知名的優酪乳每100c.c.含糖約10公克，知名的布丁100公克容量含糖約16公克，小孩吃上這些食品，很容易就超過1天所建議的糖分。

陳敏恭建議，為了孩子真正的健康，家長們應先簡單測算飲品每100c.c.容量含有多少公克的糖分，若高於5公克以上，平常就盡可能不要購買，以維護兒童的健康。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/