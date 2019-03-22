花蓮香榭大道說明會淪「說服會」 民眾憂交通黑暗期

2019-03-22 12:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內規劃近7億元經費打造「日出觀光香榭大道」，幾經波折，確定將於4月1日動工、預計2021年完工；建設處昨晚舉行說明會，但民眾眼見施工在即，路幅、停車等問題仍未有完整配套，痛批說明會淪「說服會」，更憂心未來市區交通恐陷2年黑暗期。

日出香榭大道景觀工程在去年11月15日獲觀光局第2次細部設計審查會修正後通過，土木工程共歷經3次開標，才終於有廠商投標，縣府昨與城拓工程顧問公司與東鈺營造舉辦施工說明會，但因昔日多次被民眾提出的路幅太窄、停車等問題未解，引發住戶反彈。

陳姓住戶表示，兩側路寬原規劃3米9，但實際上根本就不夠，而周邊也未有替代停車配套，一夕間停車位少了上百個，嚴重影響民生便利性及商家生計，未來2年市區交通恐陷黑暗期，加上施工揚塵及路樹管養等問題，都令住戶擔憂。

縣議員張美慧說，縣府施工前應先完成整體規劃與配套，配套都尚未健全就要動工，讓說明會淪為「說服會」，而未正視民生需求，建議應先暫緩施工，再明確召開一次說明會，真正解決住戶疑慮。

縣議員楊華美也指出，工程單位必須確實回應在地民眾需求，拓寬路幅、提出停車規劃，並將過去因「溝仔尾」加蓋而被移除的文化資產福住橋，重新納入整體景觀規劃，通盤考量在地文化及民眾生活，讓景觀大道更具歷史人文意涵。

縣府建設處長鄧子瑜說，會盡最大努力優先調整路寬，將先彈性縮減樹穴範圍，把道路寬增至5米半，工程未來也採分區施工，減輕對市區的交通衝擊，至於停車問題，原箱涵只是暫時提供民眾用，施工期間會盡力協調周邊閒置土地提供就近臨停空間。

他強調，各施工階段都會留有通行、停車空間，完工後的停車問題，是整體花蓮市都要面對的問題；福住橋因是文化資產，移動都要遷移計畫，需文化部通過，若有合適位置一定會配合。

日出香榭大道設址花蓮市自由街其中一段，總長1.08公里，工程範圍自民國路為起點、南濱路為終點，依區域劃分4期，前3期主要工項為新設排水溝、共同管線埋設、道路AC鋪面、中央徒步區石材鋪面施工，每期均已規劃交通維持計畫，封閉街道前，均會提前告示，籲請民眾改道。

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