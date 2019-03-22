籲別當低頭族 宜市圖書館邀民眾閱讀換好禮

2019-03-22 12:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市立圖書館辦理「Open Book•Open Mind悅讀集點樂」活動，除有「阿兜仔講古」及「低頭族養生保健」等系列活動、講座，4月1日起至11月20日止，只要參與任何一項活動、講座，或者借滿10本書，即可集點換環保餐盒等好禮；宜蘭市長江聰淵說，盼藉由活動，呼籲民眾快樂閱讀，別當低頭族。

「Open Book•Open Mind悅讀集點樂」系列活動、講座，包含4月13日的「阿兜仔講古講座」、4月16日的「低頭族養生保健講座」、4月20日的「文昌護佑祈福-擲筊送100分文昌護佑智慧包活動」、4月25日的「與作者有約—夢想在路上」、4月26日的「與茶有約系列課程」，以及4月27日的「來自星星的故事，一起來追星」講座。

宜蘭市立圖書館指出，活動期間從4月1日至11月30日止，凡參加本館辦理活動並全程參與者，每場次可獲得1點，在市立圖書館借閱圖書每滿10冊，也可獲得1點，集點卡集滿5點可憑集點卡兌換宜蘭熊讚面紙1份或摸彩券1張，集滿10點可兌換環保餐盒1個，摸彩券統一投入摸彩箱後即可參加抽獎，並於12月公開抽獎，兌換贈品數量有限、換完為止。

宜蘭市長江聰淵表示，閱讀是現代文明的基石，是一座城市競爭力的指標，宜蘭市公所長期推動閱讀，不只購置書本充實圖書館知識寶庫，更積極舉辦各項閱讀相關活動，讓作者、講師、歷史及活動呈現眼前，引導民眾走入書中世界，並減少3C產品的使用，拒絕只當一個低頭族。

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