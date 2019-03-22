燈照處理 百香果提早2個月吃到

2019-03-22 11:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕百香果過去在高屏種植面積不大，非當地主要強項，產季中會和中部重疊，屏東縣萬巒鄉農民林建良超過2年的試驗，用燈照管理方式，讓原本5月的產季，提早到3月就可採收。

60歲的林建良以前種檳榔，他說，響應政府廢園政策，陸續把檳榔砍除，種過木瓜、苦瓜，後想改變作物項目，大膽嘗試南部少人種的百香果，於是請南投埔里種百香果的朋友教他，搭網室栽種，屏東天氣溫和，雖較中部早一段時間採收，但還是有一段時間重疊，5年前開始種時，雖有收成，但價格並不特別好，直到2年前和高雄改良場合作燈照試驗，竟提早2個月開花結果。

他說，冬天日照不足，利用燈光輔助提早開花，他號召有意願的農民合作，目前萬巒就有3公頃多的百香果園，利用網室栽種，防止果實蠅叮咬，授粉期間放入蜂箱，讓蜜蜂幫忙交花，所以果園是不能噴農藥，否則蜜蜂是活不下來的。

林建良指出，10月份植苗，重視肥培管理，加上燈照技術，草生栽培、不灑農藥，百香果長得快，平常要常修剪枝、蔓、藤、葉及疏果，比較特別的地方是整理蔓條下垂，所以看到一條一條下垂的藤蔓長出一顆顆紫綠的百香果，舖上網子，每天撿現成的成熟百香果，就是最快樂時光。

農糧署南區分署長姚志旺關心百香果在南部發展情形，他指出，南部產期和中部產期錯過，價格上也較優勢，而最近紅龍果的面積增加很多，倒可以建議農民轉型，加上政府補助網室設施，減少農友負擔。

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