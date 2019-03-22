交通部規劃釋5G第一波商用頻譜 草案6月報行政院

2019-03-22 11:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為迎合全世界5G潮流趨勢，行政院宣示於109年完成5G第一波釋照，交通部也正式啟動「第一類電信事業開放業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正作業。

全球近年來積極發展第五代行動通訊技術（5th generation mobile networks, 5G），且第三代合作夥伴計畫（3rd Generation Partnership Project，3GPP）已於107年發布第一階段5G技術標準，美國、日本、韓國、澳洲、芬蘭、德國、義大利等主要國家，陸續展開5G商用頻譜釋出作業。

交通部表示，「第一類電信事業開放業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案，將於今年3月27日起預告2個月，隨後將舉辦公開說明會，廣泛蒐集各界意見，預計今年6月將修正草案陳報行政院，後續由行政院完成核定及公告事宜。

另外，交通部參與今年2月底於西班牙巴塞隆納舉辦的「2019 世界行動通訊大會（MOBILE WORLD CONGRESS，MWC）」，當中展示5G基地台、網路設備及終端產品，可以觀察得知5G目前主要使用頻段為3500MHz及28000MHz，與台灣現在規劃5G第一波釋出頻譜相同。此外，還有部分設備或手機製造商額外支援4500MHz、39000MHz等頻段，將納入我國未來5G第二波釋出頻譜重要參考。

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