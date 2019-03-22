要去南方澳觀景台 google導航多花25分鐘可能因為...

2019-03-22 10:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕從宜蘭蘇澳鎮往南方澳觀景平台車程僅約5分鐘，有民眾不熟悉路況，透過google maps導航，建議路線卻是由蘇花改至東澳再轉台九丁至觀景台，路程至少多耗時逾25分鐘，形同繞遠路；對此，公路單位推測，觀景台前為雙黃線，禁止南下車輛迴轉，導航圖資才會建議用路人由東澳順向北返。

李姓民眾日前要前往南方澳觀景平台賞景，因不熟悉當地路況，透過google maps導航，依照建議路線經蘇花改、東澳再走台9丁，耗時近半小時才從蘇澳抵達觀景台，返程時則從觀景台北返，未料不到5分鐘就抵達蘇澳鎮。

李姓民眾無奈說，導航很有事，兩條路線時程差了快25分鐘，google maps建議路線根本讓他「繞遠路」。

對此，公路總局第四區養護工程處解釋，台9丁線蘇澳至東澳段，全線均為雙黃線，南下車輛並無法在平台前迴轉，推測google maps才會建議用路人經蘇花改開到東澳後，再北上「順向」抵達觀景台。

四工處處長李順成說，公路總局正在推動台9丁線景觀改造計畫，將台9丁線轉為慢活公路，南方澳觀景台南、北兩端均會設置迴轉車道，取消平台前方雙黃線，方便南下車輛迴轉進入觀景台。

李順成也提醒，觀景台前為大彎道，若民眾從蘇澳端南下迴轉進觀景台，容易有視線死角，而引發安全疑慮，建議民眾往前行駛至前方空曠、且無雙黃線位置再迴轉，以免造成危險。

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