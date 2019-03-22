高雄2月住宿創紀錄 星級飯店結合遊樂場加碼推VR Game

2019-03-22 10:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄二月份觀光旅館住房率高達七成，創下歷年新紀錄，有星級飯店結合遊樂場攜手推出VR Game體感探索住宿專案，盼爭取更多家庭、年輕人瘋玩高雄。

高雄漢來大飯店指出，這兩年最火紅的遊戲，莫過於能在虛擬實境中，身歷其境的VR Game，即日起到6月30日，與全台最大VR遊樂場 「KosmoSpot x VIVELAND」獨家合作，推出「春遊體感探索住房專案」，入住即贈送VIVELAND體驗券和大魯閣草衙道套票優惠券，讓您實際體驗目前最潮的VR遊戲。

大魯閣VIVELAND占地約 250 坪，是目前全台遊戲最多款、內容最豐富多元的 VR 體感展示場域，最多可容納 100 人，當中設有超過40款VR遊戲，涵蓋冒險、賽車、運動、親子、益智、射擊、電競等。

VIVELAND首度與漢來大飯店合作，破天荒提供漢來房客2項遊戲親身體驗（一項指定、一項任選），市價達600元；另外鈴鹿賽道樂園更提供多項套票優惠，房客只要出示憑證，即能以8折購買套票，享受賽車、旋轉木馬、越野大冒險等多項遊樂設施。

漢來「春遊體感探索住房專案」除依人數贈送VIVELAND體驗券和大魯閣套票優惠券外，還加贈草編帽、飯店到大魯閣草衙道免費接駁，4到6月此專案也適用政府春遊補助，每房折抵NT$500。

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