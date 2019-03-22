高市2月觀光旅館住房率破7成 較去年同期成長14.28％

2019-03-22 10:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局統計，今年2月份高雄觀光旅館住宿人次逾15萬人次，較去年同期增加2萬6千人次，住房率高達71.61%，較去年同期大幅成長14.28%，創歷年同期新高。

觀光局長潘恒旭表示，觀光局將持續辦理各項精彩活動，並訂定每月13日、14日為愛情日，以愛河為中心，串聯各產業規劃月月有活動，盼爭取更多觀光客到高雄玩的盡興、住得開心。

潘恆旭說，2月份適逢農曆過年期間，觀光局辦理燈會活動，其中金銀河夜市吸引大量人潮，燈會期間遊客人數約409萬人次，單日最高達到57萬人次，之後更有連假期間，外國團體歌手「魔力紅」在高雄舉辦大型演唱會活動，帶動高市觀光旅館住宿人次，君鴻國際酒店2月住房率高達9成，另外國賓大飯店、福華大飯店、漢來大飯店住房率亦達到8成5。

潘恆旭指出，高雄除了有得天獨厚的豐富資源，更有接地氣的美味小吃，為了推廣高雄在地美食，觀光局於1月舉辦「烏魚子大賽」、3月舉辦包子大賽，接下來更有眷村美食、春捲大賽及烤鴨比賽，另外更將菜餚與文學結合，幻化出有質感的「瓊瑤宴」，致力行銷高雄美食，讓觀光客到高雄除了體會山海河港特有的高雄風貌，更能一飽口福。

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