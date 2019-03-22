高市府對空污沒法度 環團擺神壇「求南風」

2019-03-22 10:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部反空污大聯盟上午在高雄市政府前陳情，透過求南風行動劇反諷環保局，要求比照台中，對中鋼周遭居民做流行病學調查及健康風險評估，並公開中鋼煉焦爐污染等資訊，於煉焦製程完全改為乾式前，不可展延中鋼煉焦爐操作許可！

高市環保局說明，經濟部工業局早完成仁大、林園工業區健康風險評估，環保署也早已著手辦理臨海工業區健康風險評估，至於環團訴求的停發濕式煉焦爐爐部分，目前並無相關展延申請。

南部反空污大聯盟表示，中鋼是全台空污最嚴重企業之一，每年PM2.5排放量為全台最高，聯盟要求高市環保局應有所作為，針對中鋼煉焦爐提出空氣污染防制計畫，並立即要求停爐改善。

高市議員林于凱、黃捷親自聲援，市議員康裕成與吳益政也委託助理到場力挺，希望市府正視空氣污染源頭，只是找廠商樂捐空調效果有限。

聯盟呼籲環保局，莫再以依法行政作為推託藉口，韓市長一再強調對抗空污的決心，然而環保主責機關卻對中鋼重大污染源無心改善，屢再推諉沒有違法和強調科學理性等空話虛辭，不但漠視市民渴求健康空氣之盼，也挫傷市長宣示大力改革之威信。

環團在現場以行動劇擺出神壇，眾人舉香祈求南風解救空污，諷刺環保局長提不出有效改善空污之拳，倒不如改祭神壇期盼吹南風來解決高雄空污問題。

聯盟總召陳椒華表示，中鋼於60年代設廠不需環評，至今生產製程及許可證內容都未公開透明，而中鋼102年許可排放總量約為每年TSP（粒狀物）9735噸；硫氧化物22297噸；氮氧化物17800噸；有機揮發物2224噸，而煉焦爐製程102年申報量TSP（粒狀物）:: 1968噸；硫氧化物1642噸；氮氧化物2189噸；有機揮發物1833噸，已逼近六輕申報量。

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