鼓勵官兵再進修 八軍團與科大策略聯盟

2019-03-22 10:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為鼓勵官兵再進修，就近學習，陸軍八軍團第四地區支援指揮部特地與遠東科大簽署策略聯盟意向書，雙方攜手，整合學校與軍方的資源，讓有志的國軍弟兄，在部隊服務時，也能兼顧個人學業進修，提升國軍人員素質，強化競爭力。

儀式在遠東科大舉行，八軍團第四地區支援指揮部少將黃信仁率領副參謀主任張邦傑等人前往，與校長王元仁共同簽約，為雙方合作開啟新頁，各界貴賓也應邀見證，場面熱烈。

黃信仁推崇遠大的三創教育，強調後勤部隊為作戰部隊的重要後盾，該校的創意思考以及解決問題能力，是部隊中的士兵還有初階、中階、高階幹部等每個人都需具備的，這種能力的養成，與部隊的人員培訓需求相契合。

黃信仁希望透過策略聯盟，讓在遠東科大進修的部隊成員，能養成具有創意思考、解決問題的能力，也期盼該校畢業生也能到部隊服務，成為優秀的幹部。

王元仁則表示，策略聯盟開創官兵優質、便捷的進修管道，讓部隊、學校資源共享，深化官兵的多元學習，更希望能協助國軍網羅更多優秀人才，共創雙贏局面。

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