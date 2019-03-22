北科大冷凍空調產學訓專班開紅盤 畢業生年薪75萬起跳

2019-03-22 10:11

〔記者林曉雲／台北報導〕甲級冷凍空調裝修技術士檢定難度超高，近5年全國僅78人考取證照、錄取率不到一成，其中有21人、5分之一是國立台北科技大學的學生。北科大今天開記者會，喜慶「能源與冷凍空調工程系產學訓專班」開出紅盤，今年有4位畢業生考取甲級證照，且拿下榜首和探花殊榮。

校長王錫福表示，第一屆產學訓專班迄今畢業不到二年，取得冷凍空調裝修甲級證照的畢業生平均年薪75萬元，其中二位畢業生年薪更突破百萬元，顯示北科大透過產學合作與職能訓練，培育出的冷凍空調裝修專業技術人才炙手可熱，不僅滿足市場需求、為社會創造價值，同時也符合亞太經濟合作組織致力弭平產學落差、改善青年就業的國際趨勢。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，勞動部和教育部合作開辦產學訓專班，學生大一在勞動力發展署所屬各分署接受專業訓練、考取技術證照，培養進入就業市場的技能，一般大學生玩樂享受大學生活的同時，產學訓專班學生大二到大四已到企業工作，強化實務經驗，利用夜間及週末到學校修習理論課程，畢業時即取得學歷、證照及三年的工作經驗，透過「做中學、學中做」訓練模式，縮短學用落差，百萬年薪只是第一目標，未來不可限量。

北科大能源系產學訓專班主任鄭鴻斌表示，專班迄今招收6屆共320位學生，逾9成學生順利取得冷凍空調裝修乙級證照，畢業後學生持續進修，考取台大、交大、北科大等碩士班或碩士在職專班，補全不足的學識理論。

台灣區冷凍空調工程同業公會理事長朱賜評表示，冷凍空調應用領域相當廣泛，不只是冷凍空調設備製造，還包括建物的中央空調系統設計施工、製程環境的無塵室，以至航太軍事、生化醫藥等尖產科技領域，都要借重冷凍空調的專業技能，如以冷凍空調產為核心基礎工業，在台灣可創造的跨領域產值約3.2兆元，而北科大產學訓專班解決了冷凍空調業界缺乏人才的難題。

前教育部政次姚立德表示，他擔任北科大校長時創下首例，把業界實習設為日間部的畢業門檻，也為進修部學生開創機會，白天不要再去超商打工，而是白天就可以做本職學能的工作，大一先送去桃訓中心一整年進行技術士訓練，大一讀完可考上乙級，大四考上甲級，藉此把一顆種籽培育成小樹苗，學生們也都很爭氣，讓他很欣慰。

學霸級新科榜首歐晉祺表示，他是第二屆學生，大二進入能源環控公司工作，從工作現場一步一腳印學起，一路接觸監工、設計圖面繪製、與客戶溝通等實務經驗，晚上和周末回學校學習理論，去年6月畢業，考上甲級證照，今年3月順利錄取設計工程師一職，也繼續準備電機工程技師高考。

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