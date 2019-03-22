驚！隆起樹根竟讓學校圍牆傾斜 頻傳行人跌倒

2019-03-22 08:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日九德國小校內的19株黑板樹與圍牆外的行道樹，因樹根隆起，不但造成人行道地面凸起，更造成10多位住戶跌倒，甚至竟擠壓到圍牆，造成圍牆已有朝向校園傾斜現象，已對學童造成危險，學校及家長、住戶要求市府儘速改善。

教育局則表示，請學校提出移植樹木及人行道重鋪的計劃，還有住戶要求移植黑板樹的連署書，若學校決定移植，會尊重學校的決定。

九德國小的校區在興祥街段，種有19株黑板樹，而該區的圍牆外就是人行道，因樹木高大、樹根隆起，竟穿過圍牆下的土地，延伸到人行道。

再加上行道樹的樹根也隆起，兩側的樹根擠壓人行道，造成人行道磚凸起，最近一個月竟有10多位住戶跌倒，因為在人行道散步，竟被凸出的人行道磚絆倒。

更嚴重的是，兩邊的樹根也壓迫到圍牆，讓圍牆朝學校傾斜，已對學校安全產生威脅。

市議員吳瓊華今天會勘，有多名家長及住戶也到現場，蔡姓及陳姓婦人都表示，兩人在上午都會到九德國小外人行道散步，都有被凸起的地磚絆倒的情形，其中蔡姓住戶二個月才把腳傷養好。

九德國小校長劉紀盈表示，學校在靠近興祥街種了多株的黑板樹，因為樹根隆起，不但破壞人行道，也因樹根的擠壓，造成圍牆傾斜，已影響到學童的安全，希望教育局能協助。

市議員吳瓊華表示，最近一個月來，服務處已接獲十多位住戶反映，被九德國小人行道隆起的地磚絆倒，長輩還因為臉頰碰到地，造成臉部受傷，因此把人行道鋪平及圍牆扶正已是當務之急，市府應該儘速處理。

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