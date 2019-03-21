柯文哲訪美團傳車禍 學姊等隨行人員一度受困路中

2019-03-21 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美行程進入第6天，不料包括「學姊」黃瀞瑩與議員等隨行人員在乘車前往簽署合作備忘錄（MOU）儀式的途中發生擦撞車禍，所幸並沒有造成人員傷亡。由於柯文哲的座車已提前抵達，沒有受到這起車禍影響，他對隨船發生車禍表示，「天有不測風雲，人有旦夕禍福」。

綜合媒體報導，包括負責媒體事宜的「學姊」黃瀞瑩與隨行議員所搭乘的遊覽車，在前往簽約儀式的途中，與一台小貨車發生擦撞，造成小貨車右側車門烤漆掉落、鈑金凹陷，至於肇事責任還有待釐清。

報導指出，這起車禍沒有造成人員傷亡，不過，全團也因車禍耽擱了30分鐘，最後經由外館緊急調派車輛，隨行人員才離開車禍現場，前往參加台北市進出口同業公會與亞特蘭大商會的簽約儀式現場。

隨行的台北市國民黨籍議員王浩說，美國處理車禍的流程很長，發生這種意外也沒辦法。同為國民黨的北市議員王欣儀則對車禍發生感到有點意外。

柯文哲在簽約儀式後對車禍僅表示，「天有不測風雲，人有旦夕禍福」。

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