西濱苑港段造噪音 里民盼設隔音牆

2019-03-21 22:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮苑港里路段，因大車行經長期造成噪音，影響當地居民生活品質，夜間無法安寧。苑港里長王献榮、苑裡鎮民代表王建鑫向立委陳超明國會辦公室陳情，期盼能夠改善。

陳超明國會辦公室接獲陳情後，邀集公路總局苗栗工務段、苗栗縣政府環保局等單位研議相關狀況。公路總局苗栗工務段指出，由於設置隔音牆需先測量噪音是否超過規定標準值，將先請苗栗縣環保局測量分貝後，再確定是否設置。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，依陸上運輸系統噪音管制標準規定，音量以每小時平均計算，研議相關環境狀況後，環保局將依法處理後續程序。

王建鑫指出，西濱快速道路衍生噪音對民眾影響以夜間較為嚴重，連他的父親王献榮住處距離西濱約500公尺，夜間仍時不時聽到西濱大車行經的「叩」、「叩」、「叩」聲音，讓居民不堪其擾。

王建鑫說，附近居民近百戶，期盼希望主管機關不要死守法規，應該考量當地居民狀況，改善問題。

居民則表示，每當夜間入寐，常常突如其來傳來噪音，相當刺耳，讓人無法安眠，困擾已經超過十年，居民也相當無奈。

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