竹市兒藝節將登場 9大遊具搶先曝光

2019-03-21 22:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市親子都期待的2019新竹市兒童藝術節－風的運動場，4月4日到4月7日上午10點到下午6點在新竹文創館舉行，市長林智堅今天傍晚前往活動現場視察，9大遊具雛型搶先曝光，林智堅說，兒藝節量身打造獨一無二的遊具與歌舞劇，「只在新竹市看得到」，今年首度加入室內遊具與星光場表演，要讓各個年齡層孩子盡情跑跳，從早玩到晚，3月30、31日下午1點辦理試營運，歡迎市民搶先體驗。

林智堅沿著文創館走透透，逐一視察9大遊具進度，包括「竹迷宮舞台」、「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」，他表示，今年的遊具是歷年最多的一次，也是首度加入室內遊戲場地，許多創新亮點要給大小朋友全新的征服體驗，他也提醒相關單位務必注意遊具的安全性和材質，為孩子的安全嚴格把關。

今年的戶外遊具有竹迷宮舞台、太空漫步、征服天空與神奇階梯等4樣，其中「神奇階梯」模擬孩子在家爬桌子爬沙發的喜好，沿著文創館打造一座高達3樓的超大型遊具，讓孩子體驗不斷垂直往上爬的樂趣，到達終點後就能看見一座超長溜滑梯，享受從3樓直線下滑的速度感！

室內遊具最驚險刺激的首推漂浮單車，架設於超過3層樓高度的空中腳踏車，僅沿著細細的鋼索騎乘，下方可見人來人往的人潮，充分感受懸空的驚悚感，高於140公分的大膽孩子一定要來挑戰；此外，每年的兒藝節也打造了專屬小小孩的遊戲空間，今年也不例外，設置包含了大人小孩都適合的「對抗地心引力」彈簧遊戲床、有色彩豐富棉柱層層推疊的「迷幻穿越術」，和小朋友最愛的球池區「彈力碰碰球」，以及懸吊彩球組成的「迷你搖擺屋」，都沒有身高及年齡限制，小小朋友也可盡情玩樂。

文化局長黃竫蕙說，今年活動辦理地點在新竹文創館，該建築館舍從天空俯視，外觀很像一座太空船，因此今年也有太空主題，且遊具特色是跟建築物本體做呼應互動，小朋友可透過遊具爬上文創館，期許原創性的遊具可以吸引孩子放下3C產品，來這裡「勇敢、冒險，征服天空」。

文化局表示，兒童藝術節只在新竹市才看得到，具在地性、原創性，平均每年都吸引20萬以上人次參與，今年是第4年舉行，首次加入室內遊具，更首次有星光場，會在3月30日、4月5日及4月6日晚上7點，邀請福爾摩沙馬戲團及台灣特技團演出，讓大小孩子從早嗨到晚；同場地也有新竹味市集，每天有40個在地美食與手作業者擺攤，歡迎全國民眾清明兒童節連假期間，來新竹文創館玩兒藝、嘗美食。

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