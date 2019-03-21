台南三月天 茶藝盛事「春日茶會」將於文化中心飄香

2019-03-21 21:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕愛茶之人每年最期待的茶藝盛事「春日茶會」，今年茶會主題為「提壺香約在藝起」，除了茶藝市集和品茗之外，並安排藝術家主題展、試茗（市民）連連看、茶詩伴樂、慈善拍賣、茶花詩樂聯合展演、陶藝拉胚和焙茶示範，有如茶界的嘉年華會。

台南市茶藝促進會理事長洪國華表示，三月春光瀲灩，府城無處不飛花，此時正是最佳品茗時節，該會每年都會在台南市立文化中心盛大舉辦春日茶會，將茶文化和多元藝術結合，每年都吸國內外民眾參與盛會。

今年活動將於於3月29、30、31日在台南文化中心登場，以線條優美的提樑壺作為陶藝創作和茶席展演的主題，主舞台也以提樑壺造型為意象，極具特色。

洪國華表示，為了拋磚引玉關懷弱勢，今年春日茶會有「諸善集福藝起來」慈善拍賣活動，將於30日晚間6點舉行，募集各種名茶、茶器、茶玩藝，供民眾競標選購，善款將全額捐助慈善機構，讓大家在幸福品茗之時，也把熱情傳遞到社會角落。

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