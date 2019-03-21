淡北道路支持者恐嚇環評委員 發起人：譴責不理性行為

2019-03-21 20:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水河北側沿河平面道路工程（簡稱淡北道路）爭議長達22年，3月13日全案進入環評大會審查，環評委員要求補件再審，未能過關。今天（21日）卻傳出民眾以電子郵件、電話方式騷擾多名環評委員。支持淡北道路聯盟發起人張連榮說，譴責這種行為，強調支持者都是用公開的方式表達訴求，絕對不耍小手段，今天更讓其中一名疑似恐嚇環委的臉友退出討論社團。

環保署今天發出新聞稿說，「環保署譴責民眾以不當恐嚇言論騷擾環評委員」，對民眾不當行為表示強烈譴責，必要時將採取法律行動，以維護環委獨立審查空間。

張連榮今天在「支持淡北道路聯盟」臉書社團中發出公告呼籲，真心支持淡北道路，就不要email、私訊、打電話等行為騷擾環評委員，不要因少數人的不理性行為，影響淡北道路推動，違反者一律踢出社團。

張連榮說，今天有透過新北市府得知，一名臉書社團成員疑似恐嚇環評委員，他立即讓這名成員退出社團。

張連榮強調，淡北道路就差最後一哩，不希望少數人影響外界對支持者觀感，呼籲支持淡北道路的民眾都用溫和方式表達訴求，例如前年的遊行「給我淡北道路，其餘免談」。

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