中國福州丸驗出非洲豬瘟病毒基因 檢出率恐再創新高

2019-03-21 19:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國豬肉品又驗出非洲豬瘟病毒，一名旅客從福州入境棄置的福州丸，3月13日採樣後，今天驗出病毒基因，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，從中國豬肉片驗出非洲豬瘟總計已達34例。

應變中心說，第34例是由防檢局高雄分局高雄機場檢疫站於3月13日採樣，一名旅客從福建福州搭乘立榮航空入境台灣，主動申報後棄置的福州丸，該樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

中心統計，從中國豬肉品驗出非洲豬瘟病毒的檢出率，分別為去年10月1例（檢出陽性的比率0.6%）、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%）、今年年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月5例（7.4%），檢出率仍高。

應變中心呼籲民眾，不要攜帶動植物產品入境，也不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

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