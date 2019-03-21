吃香蕉防胃食道逆流？醫：症狀恐更惡化

2019-03-21 23:48

〔記者陳建志／台中報導〕現代人工作、生活壓力大，加上三餐不正常，許多民眾深受胃食道逆流所苦，因坊間傳聞「空腹吃香蕉可治療胃食道逆流」，讓有此症狀的民眾聽信猛吃，希望能緩解症狀，沒想到症狀反加劇。醫師提醒，有胃酸疾病的民眾，若空腹吃香蕉，恐出現腹脹、胸悶、腹瀉等症狀，反讓胃食道逆流狀況更惡化，不可不慎。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖表示，門診中有民眾過去曾受胃食道逆流所苦，治療後已經很久沒發作，直到最近因工作壓力大舊疾復發，因想起網路曾流傳「空腹吃香蕉可治療胃食道逆流」，開始猛吃香蕉，沒想到出現腹部脹痛、不典型胸悶等症狀趕緊就醫，經檢查才確診為胃食道逆流，且症狀比以前更嚴重，經服藥才讓症狀緩解。

許樹湖表示，雖然過去研究和動物實驗，發現香蕉具有抗潰瘍的效果，可以促進胃黏液生成，增加胃黏膜的修復，減少胃酸的分泌，加速潰瘍的癒合。不過因香蕉富含膳食纖維，吃了後會降低胃排空，產生飽足感及胃脹，加上部分品種香蕉或過熟的香蕉，因甜度較高，吃了後反可能引發胃食道逆流的症狀。

許樹湖指出，有日本醫師提倡香蕉減肥法，建議在晚餐前吃兩根香蕉並喝水，藉由飽足感來達到減重的效果。不過對於胃食道逆流的患者來說，飯前空腹吃香蕉，反可能會引發胃脹及增加胃酸，讓症狀惡化。因此建議民眾可在飯後適量吃香蕉，且最好挑選適度成熟，不要過甜的香蕉，每天食用也不要超過兩根。

許樹湖並提醒，民眾若要避免出現胃食道逆流，平時吃飯時要細嚼慢嚥、放慢速度，並要避免暴飲暴食，尤其少吃含咖啡因、高糖分、高油脂或辛辣口味的食物，飯後更別急著躺下休息，晚上睡前3小時也不宜進食，並力行戒菸、戒酒，若出現進食疼痛、容易嗆咳、胸痛加劇等胃食道逆流相關症狀，應立即赴醫檢查，千萬不要嘗試民間或網路偏方，才能避免症狀惡化。

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