美呆了！太平大源公園風鈴木大爆花

2019-03-21 19:28

〔記者陳建志／台中報導〕春暖花開，太平區豐年里內緊鄰的大源、豐年公園內種植的紅花風鈴木，近日都大爆花，除了樹上開出美麗豔紅的花朵，地面上滿滿掉落的花朵也彷彿是粉紅色地毯相當漂亮，加上公園裡盛開的櫻花，以及一旁人行道上的行道樹開出的粉紅色花朵，讓這裡成為民眾賞花的好據點。

太平區豐年里在大源十八街和環太東路口兩旁，分別闢設了豐年公園和大源公園，公園裡除種了紅花風鈴木、櫻花等樹木，還有綠油油的草皮，以及溜滑梯等兒童遊樂設施與健身運動器材，每天早晚都吸引附近民眾來這裡運動散步。

近來，大源公園和豐年公園內種植，原產於墨西哥和南美洲的紅花風鈴木，在落葉後開始開出美麗的花朵，讓整棵樹變身為粉紅色的花球，而掉落地面的花朵，讓公園地面彷彿鋪上一層粉紅色的地毯，讓造訪公園的民眾看到都說：「美呆了！」

一位陳姓民眾就說，平時會帶小朋友到公園花玩溜滑梯，但每年2、3月時，公園裡的紅花風鈴木、櫻花就會開出美麗的花朵，把公園妝點得萬紫千紅，因實在很漂亮，每年這個時候一定不會錯過，都會特別來賞花拍照。

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