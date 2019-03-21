捷運圍籬內有機具卻沒施工 新北交通局要求6處改善

2019-03-21 19:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局日前針對捷運工地圍籬退縮展開全面稽查，其中捷運安坑輕軌在新店安和路三段中央分隔島敲除工程，已配合圍籬退縮採分段施工，交通局稽查人員今天前往複查，約300公尺長的施工圍籬已全部拆除，並重舖柏油路面，雙向交通恢復順暢。

交通局長鍾鳴時說，交通局定期派員巡查捷運環狀線、萬大線、三鶯線及輕軌淡海線、安坑線等沿線工地，有無造成道路縮減、形成交通瓶頸，立即協調施工單位做好改善措施，並自3月11日起以工地圍籬退縮、打通塞車瓶頸為重點工作。

交通局交通安全科科長林碧芬指出，稽查檢討工區圍籬架設範圍、占用時間，尤其針對圍籬範圍內是否有工程進行機具、人員是否進行施作？結果在3月11日、12日和13日巡查發現捷運環狀線中和區景平路（圓通路至459巷、南華路一中正路）、捷運萬大線中和區連城路（374巷到員山路）、捷運三鶯線三峽區三樹路（國慶路口）、捷運環狀線中和區板南路（490號到立言街）、捷運三鶯線鶯歌區文化路（國慶路口）、輕軌安坑線新店區安和路三段（新北環快以北）等6個工區內只見機具、材料，卻沒有工人在施作。

林碧芬說，6個工區經列管及後續巡查，均確認有工人施作，其中，輕軌安坑線新店區安和路三段的中央分隔島敲除工程，巡查當天正進行道路刨舖，但因原先在中央分隔島範圍內有一處交通號誌未遷移，才暫停施工，另工區圍籬採分段退縮、拆除，稽查人員再度前往巡查，確認圍籬已全部拆除，並重舖柏油路面，雙向交通恢復順暢，交通局將持續檢討捷運工地占用道路、造成塞車等情形，維護交通順暢。

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