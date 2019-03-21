整頓砂石之亂！ 七河局嚴格執行「核實到場」

2019-03-21 19:46

〔記者李立法／屏東報導〕南部砂石漲價，引起建築業反彈，漲價原因眾說紛云，第七河川局除了增加高屏溪疏濬量，並將嚴格執行「核實到場」措施，要求業者必須將標得砂石全數運至申請競標時所提出的合法加工場地，否將停止業者出料、扣留保證金且3年內不得投標。

南部砂石價格過去半年來，從每公噸約230元漲至280元左右，漲幅近2成，令揹負成本壓力的建築業者大呼吃不消，質疑有聯合哄抬砂石價格之嫌，為避免引發原物料價格波動等連鎖反應，行政院公平會已介入調查。

第七河川局說，不論砂石漲價原因為何，七河局已決定增加今年度高屏溪疏濬量，去年高屏溪疏濬量約668萬立方公尺，今年預計疏濬1090萬立方公尺，隨著砂石出料數量增加，七河局也將嚴格控管業者得標砂石流向，除了出動無人飛行載具空拍監控，並要求業者落實「核實到場」措施。

七河局強調，想競標疏濬後砂石的業者必須提出合法的砂石加工場地，將得標砂石全數運進該場地加工，若被稽查發現有私自外運堆置情形，將禁止業者出料並扣留提貨保證金，同時取消業者3年的投標資格，請業者配合。

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