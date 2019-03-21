找頭路？新北週六就業博覽會 超過3500個工作機會

2019-03-21 18:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府就業服務處23日（週六）上午10點至下午2點，在新北市市民廣場舉辦大型就業博覽會，現場邀請台灣玻璃工業、逢興生物科技、天下為公基金會、麥當勞、海底撈、聯發國際（歇腳亭）、大倉久和飯店、燦坤等73家廠商參與，預計提供超過3500個工作機會，其中包括725個兼職職缺。

就業服務處指出，這次就博會廠商職缺類型以旅宿餐飲業最多，占總職缺數3成9；電子科技製造業約占總職缺數2成3、批發零售業占總缺數1成5、一般服務業及其他產業占總職缺數1成5。

待遇方面，科技製造業如萬旭電業薪資為30K至60K、台玻工業助工師及化工人員薪資為37K起跳；零售及服務業如全家超商儲備幹部薪資為31K至47K、林氏圖書儲備幹部薪資最高可達80K；餐飲業如肉多多集團店經理、店長薪資為60K至150K、大倉久和飯店領班薪資可達39K。

勞工局長陳瑞嘉說，今年結合「VR科技虛擬實境求職體驗」及「AR虛擬面試系統」，讓求職者定點體驗360度企業環景，模擬真實的工作實況，透過AR虛擬面試系統仿造企業面試虛擬情境，提升面試前就業準備力，提供民眾不同的求職體驗。當天還有兩場職涯講座，由「每天來點負能量」粉絲團版主、知名作家林育聖分享求職經驗。

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