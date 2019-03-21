一根小管子就能篩檢大腸癌 降低7％死亡率

2019-03-21 18:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕大腸癌一直是國人十大癌症發生率之首，2016年高達1萬5千多人確診，但其實只要簡單的糞便潛血檢查就能篩檢；台大和國健署合作研究，有篩檢的民眾降低了7%的死亡率、更有高達94%的民眾發現早期大腸癌。

根據癌症登記顯示，從2006年起，大腸癌發生率從每10萬人中有37.4人，增加到2016年的41.3人，每年死亡人數約5000多人，但越高的發生率、其實也代表靠著普遍篩檢而早期發現。

現階段國人的篩檢率是4成，台灣大學團隊分析335萬人年的癌症相關資料庫，顯示50歲到69歲符合大腸癌篩檢的民眾，已降低大腸癌死亡率達7%。

國健署提供50歲到74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需靠一個小採樣管採樣後，再送回醫療院所檢驗，就能檢查糞便潛血。

台大醫院內科部消化內科醫師李宜家說，透過糞便潛血篩檢、再經確診後可有效降低10年後大腸癌死亡率達60%，且能發現很早期如第○期到第一期的腫瘤。

根據國健署統計，篩檢為陽性者，有9成4都是早期癌症，而及時接受治療，早期癌症的5年存活率高達8成5。

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