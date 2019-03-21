雲端遊戲時代來臨 Google推出Stadia雲端串流服務

2019-03-21 17:33

〔影音新聞／綜合報導〕Google在20日發表雲端遊戲串流服務Stadia，使用Stadia的玩家不用安裝遊戲，只要點擊網頁上的連結就可以開始玩遊戲，所有遊戲的運算都在Google的伺服器進行，就算玩家沒有夠好的硬體設備，一樣能玩3A等級的遊戲。如果玩家在YouTube看到遊戲實況，接點擊聊天室底下的Stadia連結，就能直接加入遊戲，如果玩家想保存遊戲精彩的瞬間，Stadia能把當下的遊戲數據存成連結，當他人開啟連結，就能接手繼續遊玩。

Stadia不只在電腦，也可以在行動裝置和Chromecast使用，而且支援4K解析度、HDR、60fps和環繞音效，未來期望能支援8K和120fps。

為了加快運算速度，Google和顯示卡大廠AMD合作，打造特別的GPU加快運算速度，藉由伺服器大量的GPU運算，遊戲開發者不用再為了配合玩家的硬體苦惱，可以盡情發揮創意而不受到限制。

Stadia也改善了多人連線的方式，以往玩家的資料要傳到雲端和遊戲伺服器需要經過中轉，網速最慢的玩家因此會拖累連線品質，然而使用Stadia玩家的資料可以不需中轉，直接在Google雲端存取資料，連線品質將大幅改善。

Google還在此次發表了Stadia的專用遊戲手把，採用WiFi和裝置連接，它有兩個特別的按鍵，一個能夠錄製和截取螢幕畫面，另一個則能呼叫Google語音助理，可以在玩家卡關的時候提供支援。

Google宣佈Stadia今年就會在北美和歐洲正式推出，未來要玩遊戲，快速又穩定的網路比起硬體設備還重要，這項服務可能將對遊戲生態產生重大改變。

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