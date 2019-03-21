保健》春天氣候多變抵抗力下降 藥師分享2款保健茶飲

2019-03-21 22:48

〔記者歐素美／台中報導〕春分時節，天氣多變化，台中慈濟醫院藥學部中藥局藥師胡仁珍表示，台灣春季氣候變化大，忽冷忽熱，致人體對寒邪的抵抗力下降，提醒民眾可從作息、運動與飲食三管齊下，提升免疫力。

胡仁珍表示，春季屬木，肝也屬木，中醫藥界習慣在春季養肝護肝。養肝最重要的是調暢情志和氣機，就是保持精神愉悅，不宜抑鬱或發怒，盡量不著急、不生氣、不發怒，保持樂觀心情。

胡仁珍指出，春季人體新陳代謝開始旺盛，飲食最好選用平、甘、微溫的品項，避免吃油膩生冷食物，多吃富含維生素B的食物和新鮮蔬菜。現代醫學研究認為飲食過量、缺少維生素B是引起春天發困的原因之一。

春天肝旺的時候，多吃酸性食物會使肝火更旺，損傷脾胃。所以要多吃味甘性平，且富含蛋白質、醣類、維生素和礦物質的食物，如牛奶、蜂蜜、豆製品、新鮮蔬菜、山藥、薏仁、紅棗、木耳等。

胡仁珍並提供玫瑰洋參枸杞茶及悅梅飲等兩項符合春季的茶飲配方，供民眾自製，調養生息。其中，玫瑰洋參枸杞茶，材料為玫瑰花瓣12朵、西洋參3錢、枸杞子3錢。作法為將1公升生水煮沸，加上玫瑰花、西洋參與枸杞子一起煮5分鐘即可。飲用具有理氣解鬱、活血散瘀，達到鎮靜、安撫、抗抑鬱的功效。

悅梅飲，材料為烏梅4錢、山楂1錢、洛神花4錢、桂花2錢、紫蘇1錢、陳皮1錢、甘草1錢。作法是加2公升水煮沸後，約1小時關火，起鍋前依個人喜好酌加冰糖飲用，具有生津止渴、消食化積、健脾開胃等功效。

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