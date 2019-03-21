垃圾隨意丟 台東半年裁罰16萬8000餘元

2019-03-21 19:01

［記者陳賢義／台東報導］倡導垃圾不落地多年，但仍有民眾「落」了公德心隨意亂丟，造成髒亂及惡臭令人作嘔，台東縣環保局頻接獲舉發，架設縮時攝影機，透過現有監視器揪舉，自去年7月到12月底，開單舉發54人次，裁開罰16萬8000餘元，籲民自律免傷荷包。

「真的很誇張，就直接丟在電線桿邊不理會。」陳姓婦人說，每當垃圾車清運時間快到前，她就會把家中所有垃圾集中成袋，但好幾次都發現丟垃圾時，住家旁電桿下會莫名的多出幾袋垃圾，後來知道是誰堆放的，但礙於左鄰右舍間的情感只好隱忍，或在閒聊中抱怨，但真的太沒公德心了。

環保局表示，台東縣實施垃圾不落地多年，時有民眾向環保局檢舉住家附近會有不明垃圾堆積，造成環境髒亂及發出異味，接獲檢舉後除會針對易被棄置點架設縮時攝影機，也會經由現有監視器揪出行為人進行告發及裁處，且不定時針對各棄置點進行稽查，望能遏止隨意丟棄垃圾的行為。

環保局表示，從受罰情況發現有少數民眾在非垃圾車清運時段，先行將垃圾放置於住家附近電線杆下，或任意丟棄路旁，最嚴重的會自行直接焚燒。籲民不要以身試法，一起友愛台東這塊淨土；若民眾發現影響環境衛生的情事，可使透過公害陳情網頁（https://ww3.epa.gov.tw/Public/index.aspx）、手機APP「公害報報」及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999提出陳情，將派員前往稽巡。

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