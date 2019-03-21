國軍台北港知性之旅 幻象戰機衝場表演明、後天登場

2019-03-21 18:34

〔記者周湘芸／新北報導〕為促進地方軍民交流並推廣全民國防教育，海巡署、台灣港務股份有限公司及海軍司令部，將於明天（22日）早上8點至11點半在台北港海巡基地舉辦「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，開放周邊地區民眾、國中、國小、地方民意代表參觀，期間更將安排幻象戰機衝場表演供民眾觀賞。

海軍司令部表示，此次台北港國防知性之旅暨敦親睦鄰活動分為兩階段，第1階段為明天上午配合任務訓練，以敦親睦鄰為主，邀請週邊地區民眾參觀，第2階段為23日上午8點至下午16點，將邀請地方首長、中央及地方民意代表、北部地區高中職學校、ROTC學校及社會大眾參加。

此次活動參觀的艦艇包括康定級艦、錦江級艦、海巡宜蘭艦及桃園艦等4艘艦艇；碼頭上則規劃雷霆2000、雲豹甲車、復仇者飛彈車、AAV7兩棲突擊車、愛國者3型飛彈車、憲兵重型機車等15項武器裝備陳展；動態表演則安排幻象戰機衝場、海軍儀隊操槍、陸專戰鼓隊、陸軍特指部戰技表演及海上橡皮艇動態操演等表演。

海軍司令部表示，參加民眾可持中華民國身分證、健保卡或駕照接受查驗；中國籍配偶由其本國籍配偶陪同出示合法證件；外籍人士由國人陪同出示證明文件後方可進入會場，另基於國防安全，中國地區人士謝絕參觀。

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