高中生狂看YouTube 多益拿990滿分

2019-03-21 16:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南二中3年級生鄭勝偉，參加多益測驗拿990滿分，成為「創校百年來第1位」，致勝武器就是平日觀看YouTube英文影片勤練習。

鄭勝偉自小就對英文有濃厚興趣，高一就挑戰多益，雖然經驗不足但仍考出900分，他堅信自己實力，今年2月再次挑戰，利用YouTube免費影片廣泛鑽研，考出990滿分，消息傳回南二中，師生又驚又喜，這才恍然大悟原來他不是在追劇，而是苦讀英文。

鄭勝偉說，英文不僅是考試科目，而是世界最廣泛流通語言，透過英文而學到的資訊量，更是其他語種的好幾倍，可說是快速通往世界各地的金鑰，因此，課程外的自主學習才是貼近真實生活的英文，尤其是YouTuber的各國口音、俚語、甚至是美式幽默，都能讓他真正品嘗英文的題材。

鄭勝偉父母都是上班族，自己也沒有歐美國家的旅遊經驗。他建議，對英文不擅長的學弟妹們，可透過自己感興趣主題，搜尋網路的英文資訊，文章、照片、影片都是很棒的學習素材。

他以自身為例，國中時期對於科技發展感興趣，開始大量閱讀國內外各種科技相關資料，閱讀速度與時俱增，不懂的單字越來越少，「最大的報酬，就是在不知不覺中英文成為他每天都會用到的工具」。

台南二中表示，每年都舉辦各式的英文競賽，像是單字、作文、演講、英文電影配音比賽，以及多項國際交流活動，像是今年暑假即將舉辦24國國際青年領袖論壇，即是絕佳學習資源。

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