新加坡超市推2019玩味台灣 高雄水果買氣夯

2019-03-21 18:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新加坡NTUC fairprice超市推出2019年「玩味台灣」台灣食品週今登場，活動為期一週至27日，特選高雄優質水果直送新加坡，掀起民眾搶購熱潮。

市府農業局表示，市長韓國瑜行程滿檔，雖然無法出席活動，但特別錄製一段影片，推薦高雄優質木瓜、蜜棗、鳳梨與芭樂，以獨特韓式幽默，逗得現場民眾笑開懷，超市還準備了韓市長的人形立牌，讓現場民眾大感驚喜，也能跟韓國瑜立牌拍照，帶動超市活動買氣。

主辦的NTUC fairprice超市總裁謝健平表示，之前就對台灣水果印象深刻，今年2月底正式與高雄市簽訂合作，發現消費者對於高雄水果評價很好，大受歡迎搶購一空，透過這次台灣週活動，擴大促銷更多台灣優質水果。

台北駐新加坡辦事處代表梁國新也受邀出席，他感謝新加坡對於台灣農產品的喜愛，希望台灣農產可以在新加坡越賣越多、越賣越好！

農業局長吳芳銘表示，新加坡是一個國際化的市場，大力向新加坡消費者推薦高雄水果，不僅風味佳且生產過程經過層層把關，高雄芭樂還取得GLOBAL

G.A.P（全球良好農業規範）驗證，歡迎新加坡朋友多多支持，有空來高雄體驗一日農夫，順便品嚐在地的甜蜜滋味。

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