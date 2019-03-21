1800株樹苗等著索取 23日在台糖縣民公園發放

2019-03-21 17:30

〔記者李立法／屏東報導〕3月21日是「世界森林日」，屏東林區管理處昨天同步在潮州林後四林平地森林園區及恆春、旗山、六龜工作站等4個據點，總共發出2200株樹苗，23日還要在台糖縣民公園再發1800株，歡迎民眾響應植樹愛地球。

屏東林管處23日上午9點在屏東市台糖縣民公園舉辦植樹活動， 現場將準備桂花、含笑花、黃梔花、野牡丹、蘭嶼羅漢松、龍柏、黃金側柏、長紅木等8種樹木共1800株，分送給到場參加的民眾，只要植樹後交回植樹工具；或至指定粉絲專頁留言；或憑當期紙本發票或列印電子發票2張，即贈樹苗1株，並請自備盛苗容器或環保提袋，一起響應環保愛地球，活動網址為https://goo.gl/jN2Urb。

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