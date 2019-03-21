斷交不絕交 台灣關係法40年屏東開展

2019-03-21 17:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕1979美國與台灣當局斷交後，改設「美國在台協會（AIT）」並立台灣關係法，40年來台灣與美國雖然斷交卻沒有絕交，在經貿、防禦上有許多合作，台灣更在這40年間實現了民主選舉和政黨輪替，美國在台協會為此以「力穩根基，共創未來」為主題舉辦巡迴特展，今天在屏東勝利星村「青島玖柒」登場。

特展展出數百張照片、文件、多媒體影片，並有擴增實境和虛擬實境的影像，展覽以美國在台協會歷任處長為時間軸，細數40年來台美雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來，其中還有1982年雷根總統寄給駐華大使馬康衛關於對台灣承諾的信件，及前總統馬英九擔任蔣經國英文秘書時期的手稿，紀錄當時蔣經國與時任AIT處長的丁大衛，關於美國前總統雷根釋出台美關係「六大保證」的正式談話，另外蔣經國於1986年向華盛頓郵報董事長葛蘭姆透露台灣即將解嚴的談話記錄，也能在特展中看見。

美國在台協會處長酈英傑致詞時表示，美台關係的歷史意義非凡，這40年間，台灣不但發展成高科技經濟重鎮，也轉型成為高度成功的自由民主政體，也因此台美擁有愈來愈多的共享價值，包括尊重法治、堅持自由公平的貿易，以及對海內外公民自由的支持。

酈英傑也強調，慶祝過去40年成就的同時，也同樣聚焦要如何在接下來的40年及更遠的將來，繼續強化並拓展美台關係，也就是所謂的「立穩根基，共創未來」；美國在內湖耗資2.5億美元建造的新館，將是美國在台協會的新總部，這是美國對美台夥伴關係的承諾的重要象徵。

屏東縣長潘孟安也表示，走過40年，美國和台灣共同努力在經貿、軍事、教育、文化建立了全面、長遠且互惠的夥伴關係，這次台灣燈會在屏東，也特別感謝AIT的穿針引線，讓大家可以欣賞Intel無人機的精彩表演，讓全世界看見屏東，期待透過這次在屏東眷村舉辦的展覽，讓更多人認識台美關係與文化。

屏縣文化處表示，此次展覽由美國在台協會、屏東縣政府、外交部與國立中山大學共同主辦，北美事務協調委員會新主委林良蓉陳列了各種文件文物與照片影片，並利用AR擴增實境和虛擬實境功能，影像訪談有蕭萬長、唐鳳、朱宗慶、陳偉殷等各界人士，就不同領域分享台美關係所見，即日起將展至4月21日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/