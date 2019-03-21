封閉逾2年 清水鬼洞4月起重新開放

2019-03-21 15:45

〔記者張軒哲／台中報導〕清水鬼洞是鰲峰山歷史景點，昔日拿著火把、攜伴探險鰲峰山鬼洞，是老清水人童年共同記憶。但清水鬼洞前年封閉至今已經2年，很多遊客撲空。台中市府今日指出，建設局進行修繕工程，並新增照明、消防、通風、逃生及監視器等設備，3月5日整修完工，並擬訂管理辦法，將於4月起開放參觀。

清水鬼洞位於鰲峰山公園兒童遊戲區旁，是日治時期所建造的軍事地下坑道，有超過70年歷史，全長約420公尺，構造兩側壁為水泥漿沙配合卵礫石砌，開放民眾參觀後經常有設備損壞、岩壁裂縫漏水等問題。清水區陳太太說，縣市合併以來鰲峰山公園從整建工程、觀景平台、原住民廣場、道路整修、自由車場、鬼洞，幾乎每年都在做工程，在公園裡面散步都要小心工程與車輛，心情實在很難輕鬆。

市議員楊典忠表示，區公所2017年委外鑑定發現接縫滲水、壁體空洞以及白華現象影響結構安全，於是2018年進行封閉整修，由於經費籌編與所處位置管理等問題，使得管理單位由清水區公所轉為建設局，建設局於去年12月26日進行消防照明設備及木棧道設施改善工程，預定今年3月5日完工，修繕完成後開放民眾參觀。

楊典忠表示，遊客看著工程告示牌問「工期到3月5日，為什麼還用黃色警示帶圍著？」希望市府儘速開放鬼洞參觀外，也要嚴格做好公共工程品質與進度。

建設局表示，預計4月起重新開放，一般開放時間為週六、日及例假日上午9時至下午4時；預約開放時間為週二至週五上午9時至下午4時（開放團體15人以上預約，不開放個人預約）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/