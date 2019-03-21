抗議「Uber條款」修法 叫車平台代僱駕駛組自救會

2019-03-21 16:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部為落實計程車與租賃車分業管理，今年2月21日預告修正俗稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則103條之1」，要落實租賃車不得外駛巡迴攬客、以1小時為起租時數、不得以優惠或折扣名義規避等，引發與Uber合作的租賃業及其駕駛反彈。小客車租賃業、叫車吧、JOIN ME揪車等叫車平台，今天宣布成立「網路叫車平台駕駛自救會」，要求政府撤回「運管規則103條-1」修法。

交通部預告修正運管規則內容，主要內容包含規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，以1小時為起租時數，不得以優惠或折扣名義規避，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識等。

叫車自救會總召李明達說，交通部預告修正運管規則已超過28天，平台代僱駕駛都很焦慮，很多平台叫車的乘客也很關心，以後是不是叫不到Uber、不能用叫車吧或揪車，自救會將號召各地平台代僱駕駛，踴躍出席交通部在各區舉辦的修法說明會，表達反對意見阻止修法。

李明達強調，修法草案預告的公共政策網路參與平台留言近6000則，可見民眾對這個議題的關心程度，當中有半數是不贊成修法，但政府無視1萬多名小客車代僱駕駛的聲音，及15萬小客車租賃業從業人員的未來，一昧偏袒計程車，非常令人失望與痛心。

叫車自救會指出，這次修法影響Uber、小客車租賃業、叫車吧、JOIN ME揪車等，更重要的是，這次修法影響台灣新創科技的未來，罔顧合法業者生計、罔顧消費者選擇權。自救會主要目標與訴求就是立即停止並撤除「103條-1」修法、鬆綁「網路叫車平台」，改變政府管理思維、推動公路法修法，運輸業增訂「網路叫車多元小客車」。

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