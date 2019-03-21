T細胞免疫療法 花蓮慈院推肝癌治療

2019-03-21 15:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕癌症除過去傳統手術、放射及化學等治療方式，在衛福部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）後，花蓮慈濟醫院今天與路迦生醫共同簽訂合作約定，推動T細胞免疫療法來治療癌症，也邀請曾接受過傳統療法合併T細胞免疫療法，治療肝癌成功的王先生現場分享。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍說，從病人角度出發，治療疾病不光是去除病灶，治療後的生活及品質，對病人乃至於整個家庭都有很大的影響，現代醫學越來越進步，才剛熟悉器官移植，現在又多了細胞療法，在傳統的治療方式之外，如果能夠藉由結合細胞療法，提供更完整全面系的治療，對病人來說是一大福音。

路迦生醫總經理唐稚超說，路迦生醫2014年與日本國家癌症中心研究團隊合作，進行癌症免疫細胞治療的臨床研究，2015年將「自體活化T淋巴球技術」完整轉移到台灣，是為自己的免疫細胞-T細胞提出進行強化後，再打回體內行免疫反應對抗癌症，這次很開心有機會能與花蓮慈濟醫學中心合作，幫助病患恢復有品質的生活。

現場也邀請曾接受過傳統療法合併T細胞免疫療法治療肝癌成功的王先生分享。他說，2016年8月在一次定期檢查中發現罹患肝癌末期，自己當時在醫師建議下切除了左肝，沒想到短短兩個月後就復發，在右肝出現腫瘤，後來進行了肝栓塞治療，11月再次復發，12月至隔年1月再進行包含質子治療在內的其他療法，但是出現嚴重副作用。

在輾轉了解癌症的免疫療法後，2017年1月王先生開始接受12次療程的T細胞治療。王先生說，過程中無副作用產生，整體精神及狀態變佳，且腫瘤顯著縮小，讓他有體力可以接受移植手術，同年6月與兒子肝臟配對成功，進行肝移植手術，手術成功，他覺得「積極配合團隊治療」很重要。

花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠說，癌症治療是一整個過程，不是說開刀、吃藥馬上就會好，所以，過程中要因應病人的狀況與疾病的症狀，可能會加上化學藥劑治療、放射線治療、標靶藥物治療等，去調整出最適合方式，而免疫療法就是一個新的選擇。

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