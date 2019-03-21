倒酵素救大排 埔里鎮公所鼓勵鎮民逗陣自製酵素

2019-03-21 15:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮杷城大排水質嚴重污染，鎮公所今天與酵素團體在鎮內慈恩橋及同聲橋傾倒環保酵素淨化水質，該行動將會持續，鎮長廖志城請鎮民加入自製酵素行列，只要糖果菜皮和水就能製成，近日也將請鎮籍縣議員協助，購置酵素容器給鎮民自製環保酵素。

埔里鎮環保酵素團體共耕團從去年就在鎮內展開「淨山城微型實驗」，選在南門里第三市場沿線的水溝，經實驗後，發現大排水質溶氧量提高，而市場的水溝也變得較無異味和蟑螂，鎮長廖志城決定大力推動，希望帶動鎮民一起來進行環保淨化水質行動。

埔里鎮長廖志城今天與清潔隊和酵素團體，在慈恩橋及同聲橋傾倒環保酵素淨化水質。廖志城強調，該行動會持續，未來進行定點投放，也將在各社區開宣導說明會，教社區民眾做環保酵素，像今晚就在同聲里集會所，27日下午、28日晚間分別在蜈蚣里社區活動中心和梅村社區活動中心宣導。

廖志城說，環保酵素淨化水質對環境友善，且自製方法很簡單，公所會請縣議員們協助購買一些桶子給鎮民自製酵素。自製方法是以黑糖、果皮葉菜、水，以1：3：10的比例置於有密封蓋口的塑膠容器中，要預留發酵的空間並每日打開一次瓶蓋再封起，3個月就可製成酵素，而酵素可用在淨化自己居家週遭的排水溝。

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