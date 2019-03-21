「諾魯茲新年在台灣」本週末登場 體驗風情不用跑國外！

2019-03-21 15:14

〔記者楊心慧／台北報導〕「諾魯茲」是伊朗曆新年的第一天，在印度、伊朗、哈薩克、烏茲別克、伊拉克等國家都有不同的慶祝習俗，聯合國在2010年將3月21日訂定為「國際諾魯茲日」，如今想參加諾魯茲活動不用跑到國外，台北市中山堂將在本週六、日舉辦「諾魯茲新年在台灣」，還規劃音樂會與藝術市集，歡迎民眾參加。

各國慶祝諾魯茲節的方法都不一樣，像是伊朗的跨火、跳河和走鋼索；吉爾吉斯的賽馬及傳統角力等。台北市中山堂表示，活動有諾魯茲新年藝術市集和音樂會，市集可觀賞中亞、西亞人士的才藝表演，還有各國的傳統服飾、工藝、美食等，在台灣就能體會各國慶祝諾魯茲節的風情。

中山堂指出，音樂會是聚焦在吉爾吉斯、哈薩克傳統與創新音樂，以及烏茲別克與塔吉克舞蹈。台灣擊樂家鄭雅心與台灣舞台劇演唱家蕭呈叡，分別與伊朗手鼓「達甫」音樂家、哈薩克吉他「東不拉」樂手阿拜合作演出，呈現多元音樂文化。

藝術市集在本週六上午11時熱鬧登場，民眾可免費入場，音樂會為售票演出，每場250席座位，相關訊息可至台北市中山堂官網查詢。

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