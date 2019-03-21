加碼春遊補助 梨山賓館祭好康

2019-03-21 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光旅遊局推廣國內旅遊，4月起推出春遊補助方案，飯店業者衝業績，加碼迎客！除中央政策，週日到週四住宿1晚可折抵500元優惠外，梨山賓館並加碼續住第2晚，自行補助500元，60歲以上的銀髮族，搭配專案入住，最便宜3天2夜只要5500元（包含3天2夜的的住宿和早、晚餐），堪稱今年最超值的入住專案。

梨山賓館副總經理林閔政指出，到梨山路程長達3、4個小時，從南投會行經合歡山、太魯閣或者思源啞口等地，是人生難得的壯遊，有些體會，愈早愈好，為鼓勵年輕人走訪高山到偏鄉走走看看，4至6月並配合推出「青年壯遊背包客」專案，凡18~40歲年輕人，「背包客專案」一泊一食只要2500元，每日限量8間，可以再使用補助，入住1晚只要2000元。

另中橫開放公車行駛後，豐原客運讓梨山和台中市的距離變近，梨山賓館也配合推出搭豐原客運到梨山入住，就送「相逢中橫」開通紀念磁鐵組，民眾可以多加利用春遊補助專案，到梨山旅行。

林閔政表示，這次推出的4～6月春遊專案，剛好是梨山、福壽山、武陵農場的春天花季，4月開始有紫色浪漫紫藤花、高山杜鵑、和平地少見的桃花、李花、蘋果花也相繼盛開，這幾年風行的還有福壽山上的魯冰花和貓耳葉菊等，喜歡賞花的民眾可以抽空到高山走走。

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