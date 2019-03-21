女學生打子宮頸疫苗後全身疼痛 父向衛福部求償89萬

2019-03-21 14:46

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名女學生施打二價「子宮頸癌疫苗」第二劑後全身疼痛，父親代向衛福部申請救濟；案經決議認定女學生本身有幼兒型多發性關節炎，身體疼痛與打疫苗無關。父親訴願失敗後提起行政訴訟，請求撤銷原處分、重新審議並求償89萬餘元；台北高等行政法院今言詞辯論終結，定下月11日宣判。

2016年9月底，當時14歲的女學生接種公費疫苗後，全身開始感到疼痛，經診斷為多發性關節炎，診斷證明書上也寫「疑似疫苗接種後遺症」；女學生後來再經血液檢查以及風濕免疫科會診，最終被診斷罹患「幼兒型多發性關節炎」。

父親事後向衛福部申請預防接種疫苗受害救濟，雖獲相關單位給予3萬元醫療補助，卻判定與疫苗無關，理由包括，「女學生施打第二劑產生的不良反應，在施打第一劑時未出現」、「二價雖標註可能引發疼肌肉痛與關節痛，但相關文獻並未記載會『多處關節痛』。」

父親後來提起行政訴訟，今委由律師主張，女兒施打疫苗前無關節炎也不會疼痛，施打後卻出現疼痛反應，此後陸續看診46次，症狀符合健保重大傷病範圍，且國外研究資料顯示兩者相關，另搬出法條認為，衛福部應補償醫療費、增加生活需要支出與精神慰撫金共89萬餘元。

但衛福部委任律師認為，女學生仿單記載的是「關節痛」並非「關節炎」，前者是指症狀與感受，後者則是疾病及該病會有痛的感受；另施打疫苗後發生不良反應雖是密切的，但不能僅以時間推論具因果關係，應以醫學實證研究相佐。

法官庭末諭知全案辯論終結，定下月11日宣判。

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