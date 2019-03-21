經濟部節電評比 苗縣獲績優縣市「六連霸」

2019-03-21 14:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府參與行政院經濟部2017年度「夏月節電中」縣市競賽，榮獲B組節電績優縣市，並獲500萬元補助，將作為日後苗縣節電推廣經費。苗縣府工商處長黃智群指出，苗栗縣從2012年起已連續6年獲得節電績優縣市。

黃智群指出，2017年度夏月節電成效，「住宅部門」夏月節電率比前一年成長1.02%；「服務業暨農業部門」夏月節電率比前一年成長3.61%；「機關部門」夏月節電率更比前一年高8.7%。

黃智群表示，工商處員工集思廣益推廣節電，包括「成立節能診斷中心」訪視住宅用戶200間，並給予用電改善建議。另至18鄉鎮市辦理「志工節電講堂」將節電能量向地方扎根，成功輔導545位志工，鼓勵地方致力節電生活營造。

此外，舉辦「全民節電競賽活動」及「節電績優業者競賽」，鼓勵鄉親及業者共同節電；更舉辦2場次「夏日星空電影院」，邀請鄉親一同走出戶享受親子時光，以實際行動加入節電行列。

黃智群說，苗縣府正受理鄉親住宅節電設備汰舊換新補助，預計補助冷氣1700台及冰箱1600台，截至18日，已受理冷氣申請1046台及冰箱600台，有意願鄉親請把握機會。

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